Depuis qu’Alcaraz a expliqué que face à lui ses adver­saires se mettaient souvent en mode Roger Federer, cela a forcé­ment susciter des réac­tions. Nos confrères de l’Equipe sont donc allés inter­roger plusieurs joueurs du tour, si Arthur Rindekneck n’est pas forcé­ment d’ac­cord, c’est le cas Giovanni Perricard.

« Carlos a tota­le­ment raison. Notre point de vue, c’est qu’on n’a rien à perdre. Il y a beau­coup de pres­sion de son côté et moins du nôtre. Si on ne tente rien, on perd. Il faut tenter des choses. C’est sûr qu’on est dans un état d’es­prit diffé­rent et qu’on n’a aucune limite. Après, c’est clair que c’est dur d’avoir la même menta­lité quand on joue un adver­saire qui est à notre niveau ou qui est moins bon sur le papier. C’est sûr que ce serait beau­coup plus facile de l’avoir tout le temps. Mais il y a une réalité, c’est qu’on voit le clas­se­ment, on sait qui est le joueur. Mais ça fait partie du tennis de savoir jouer avec la pres­sion. Les meilleurs, comme Alcaraz, arrivent à gagner quand ils en ont beau­coup et qu’ils jouent mal. Il faut s’ins­pirer de ça »