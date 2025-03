Tombeur d’Aleksander Vukic au premier tour du Masters 1000 de Miami, David Goffin va pouvoir défier Carlos Alcaraz. Il avait perdu face au jeune espa­gnol en 2021 avant de la battre à Astana en 2022 (7−5, 6–3) pour le premier tournoi ATP d’Alcaraz en tant que numéro 1 mondial, après son sacre à l’US Open.

Mais comme il l’a expliqué à l’ATP, le Belge s’at­tend à tout autre duel deux ans et demi plus tard.

« Je pense qu’il a amélioré tous les aspects de son jeu. Je peux voir que son service s’est beau­coup amélioré. Il a fait quelques chan­ge­ments tech­niques, son revers a changé un peu, son service a changé un peu. Physiquement, il s’est beau­coup amélioré. Je pense qu’il est plus fort que la dernière fois que j’ai joué contre lui. C’est un meilleur joueur, c’est certain, mais il continue de s’amé­liorer. Il est entouré d’une équipe formi­dable, qui fait tout pour qu’il devienne un meilleur joueur. Ce sera donc diffi­cile, bien sûr. Même s’il est encore jeune, il a plus d’ex­pé­rience dans les grands matches, les grands tour­nois. C’est aussi mon cas, alors nous verrons bien. »