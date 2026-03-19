Invité par les organisateurs (IMG), qui sont aussi ses représentants, à disputer le grand tableau du Masters 1000 de Miami, Moïse Kouamé a honoré de la plus belle des manières cette wild card en remportant son tout premier match sur le circuit principal.
Opposé au qualifié américain, Zachary Svajda (96e mondial), celui qui vient tout juste d’avoir 17 ans a renversé la partie après un scénario assez inattendu : 5–7, 6–4, 6–4, en 2h20 de jeu.
🤯 HÉROÏQUE MOÏSE KOUAMÉ ! Malgré des crampes, le Français de 17 ans s’impose face à Svajda (5−7, 6–4, 6–4) et remporte son premier match sur le circuit ATP !— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 19, 2026
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Globalement dominé jusqu’au milieu du deuxième set, le Tricolore a bénéficié d’un énorme trou d’air de la part de son adversaire lors du neuvième jeu alors qu’il commençait à souffrir de crampes.
Sur la lancée de cette fin de deuxième manche après une longue pause, Kouamé breakait d’entrée avant de ne jamais rendre cet avantage et de s’écrouler sur le sol pour célébrer cette première victoire ATP qui risquent d’en appeler beaucoup d’autres.
Au prochain tour, il sera opposé au Tchèque, Jiri Lehecka, 22e joueur mondial.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 17:29