Invité par les orga­ni­sa­teurs (IMG), qui sont aussi ses repré­sen­tants, à disputer le grand tableau du Masters 1000 de Miami, Moïse Kouamé a honoré de la plus belle des manières cette wild card en rempor­tant son tout premier match sur le circuit principal.

Opposé au qualifié améri­cain, Zachary Svajda (96e mondial), celui qui vient tout juste d’avoir 17 ans a renversé la partie après un scénario assez inat­tendu : 5–7, 6–4, 6–4, en 2h20 de jeu.

🤯 HÉROÏQUE MOÏSE KOUAMÉ ! Malgré des crampes, le Français de 17 ans s’im­pose face à Svajda (5−7, 6–4, 6–4) et remporte son premier match sur le circuit ATP !



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Globalement dominé jusqu’au milieu du deuxième set, le Tricolore a béné­ficié d’un énorme trou d’air de la part de son adver­saire lors du neuvième jeu alors qu’il commen­çait à souf­frir de crampes.

Sur la lancée de cette fin de deuxième manche après une longue pause, Kouamé brea­kait d’en­trée avant de ne jamais rendre cet avan­tage et de s’écrouler sur le sol pour célé­brer cette première victoire ATP qui risquent d’en appeler beau­coup d’autres.

Au prochain tour, il sera opposé au Tchèque, Jiri Lehecka, 22e joueur mondial.