Qualifié de justesse pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami après une victoire au jeu décisif du troi­sième set face à Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov s’ap­prête à défier Carlos Alcaraz, qui reste sur une série de neuf victoires de rang.

Et si le Bulgare est mené 3–1 dans les confron­ta­tions face à l’Espagnol, il a remporté la dernière, lors du tournoi de Shanghaï en octobre. De quoi lui donner des motifs d’espoir.

« J’attends ce match avec impa­tience. Tout le monde veut défier les meilleurs joueurs du monde et il est clair qu’il joue un tennis excep­tionnel, mais moi aussi. J’ai été très régu­lier dans de nombreux domaines. Je pense que si je soigne un peu mon jeu, cela peut être très inté­res­sant. Je suis excité parce que c’est le genre de match que je veux jouer. C’est la première fois que je me retrouve en quarts de finale ici, alors je pense que cela me donne un élan supplémentaire. »