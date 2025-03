Si Sebastian Korda est venu à bout de Gaël Monfils en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami ce mardi, l’Américain a dû faire appel au kiné à cause d’une douleur au poignet, le même poignet qui l’avait empêché de jouer pendant plusieurs mois en 2023.

Interrogé quelques minutes après la rencontre, celui qui doit affronter Novak Djokovic pour une place dans le dernier carré (pas avant 1h30 du matin ce jeudi) a reconnu que la douleur était encore présente.

« C’est assez doulou­reux en ce moment, on verra demain Je vais beau­coup travailler avec mon kiné, on verra demain. Je suis devenu assez négatif après la bles­sure. J’ai dû me recon­cen­trer et rede­venir positif. Malgré tout, c’est génial d’être de retour en quarts de finale ici. Je n’ai pas joué beau­coup de tour­nois cette année, j’es­père pouvoir jouer du bon tennis et voir où cela me mènera. »