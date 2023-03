Quentin Halys fait partie des trois joueurs fran­çais avec Adrian Mannarino et Grégoire Barrère encore en lice au 3e tour du Masters 1000 de Miami. Après avoir battu pour la première fois de sa carrière un membre du top 20, qui plus est en sauvant trois balles de match, le 79e mondial va défier Mackenzie McDonald pour tenter de quali­fier en huitièmes de finale où il retrou­ve­rait alors Daniil Medvedev.

« Il a un an de plus que moi (27 ans contre 26, ndlr), c’est un super joueur. Il a battu Nadal cette année en Australie (au 2e tour, ndlr). Même si c’était pas le grand Nadal il faut quand même le battre. C’est un joueur pénible, il a battu une tête de série (Berrettini, ndlr), il est donc en confiance. Chez eux, les Américains jouent souvent bien. C’est un joueur qui est régu­lier depuis deux trois ans main­te­nant aux alen­tours de la 50e place mondiale, c’est sûr que c’est mieux de jouer McDonald que Medvedev mais ça restera pas un match facile. Maintenant, je prends mes chances, j’aime bien les condi­tions sur ce tournoi donc y a plus qu’à aller à la bagarre. »