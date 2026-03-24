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Hécatombe dans le top 10, quatre Français en huitièmes : rien ne se passe comme prévu en Floride

Par
Baptiste Mulatier
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Alors même que les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami n’ont pas eu lieu, cinq joueurs du top 10 sont déjà tombés (Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime, Ben Shelton et Daniil Medvedev), tandis que deux autres avait déclaré forfait avant le début du tournoi (Novak Djokovic et Lorenzo Musetti). 

Dans ce tableau décimé, seuls Jannik Sinner, Alexander Zverev et Taylor Fritz tiennent encore leur rang parmi les membres du top 10.

Le constat est encore plus frap­pant au‐delà : 13 des 16 premières têtes de série ont déjà quitté la Floride.

Dans ce contexte, quatre joueurs fran­çais ont tiré leur épingle du jeu et se sont hissés en huitièmes de finale : Arthur Fils (31e mondial), Ugo Humbert (34e), Terence Atmane (53e) et Quentin Halys (111e).

C’est seule­ment la deuxième fois qu’une telle situa­tion se produit pour le tennis trico­lore depuis 2017. 

Publié le mardi 24 mars 2026 à 12:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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