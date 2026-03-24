Alors même que les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami n’ont pas eu lieu, cinq joueurs du top 10 sont déjà tombés (Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime, Ben Shelton et Daniil Medvedev), tandis que deux autres avait déclaré forfait avant le début du tournoi (Novak Djokovic et Lorenzo Musetti).

Dans ce tableau décimé, seuls Jannik Sinner, Alexander Zverev et Taylor Fritz tiennent encore leur rang parmi les membres du top 10.

Le constat est encore plus frap­pant au‐delà : 13 des 16 premières têtes de série ont déjà quitté la Floride.

Dans ce contexte, quatre joueurs fran­çais ont tiré leur épingle du jeu et se sont hissés en huitièmes de finale : Arthur Fils (31e mondial), Ugo Humbert (34e), Terence Atmane (53e) et Quentin Halys (111e).

📊 75 Masters 1000 ont eu lieu depuis le début de la saison 2017. Pour la 2e fois, quatre joueurs fran­çais 🇫🇷 se sont quali­fiés en 1⁄ 8 de finale :



🗓️ Paris 2024

🇫🇷 Ugo Humbert

🇫🇷 Arthur Cazaux

🇫🇷 Arthur Fils

🇫🇷 Adrian Mannarino

🇫🇷 Arthur Rinderknech



🗓️ Miami 2026

🇫🇷 Arthur Fils… pic.twitter.com/khMRSvGzNj — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 24, 2026

C’est seule­ment la deuxième fois qu’une telle situa­tion se produit pour le tennis trico­lore depuis 2017.