« À ce stade de ma carrière, je dois trouver un équi­libre entre ma vie privée et mon emploi du temps profes­sionnel. Je suis désolé », a déclaré Novak Djokovic pour expli­quer son forfait au Masters 1000 de Miami. Une justi­fi­ca­tion saluée par l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman au micro de Sky Sports.

« Il aurait été très facile de dire ‘mon coude est un peu doulou­reux, je vais prendre un peu de repos’. Et personne n’au­rait rien dit. Alors que quand vous parlez de votre vie person­nelle, je pense que cela mène proba­ble­ment à un peu plus spécu­la­tion. Je croise donc les doigts pour qu’il puisse régler ses problèmes et que nous puis­sions le revoir sur le court dans un avenir pas trop lointain. »