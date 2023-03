Si vous ne l’aviez pas encore remarqué, Holger Rune possède en lui une confiance inébran­lable. Sûr de son jeu et de sa force, la jeune danois est persuadé qu’il fera partie des meilleurs joueurs du monde à l’avenir, allant même jusqu’à s’in­clure dans le prochain Big 3.

« Carlos Alcaraz a mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je ne vis pas le tennis comme une compé­ti­tion entre nous deux. Il a une atti­tude incroyable. On dirait qu’il est sur le circuit depuis long­temps, mais il n’a que 21 ans, et à chaque fois qu’il joue, il s’amé­liore », a déclaré Rune avant de faire une prédic­tion auda­cieuse. « Le prochain Big 3 sera composé de Alcaraz, Sinner et moi‐même. »