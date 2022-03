Totalement lucide sur son niveau de jeu depuis la fin des Jeux olym­piques en juillet dernier où il avait atteint les quarts de finale (trois victoires pour 12 défaites depuis), Ugo Humbert s’est confié à L’Équipe après un nouveau revers concédé au deuxième tour du Masters 1000 de Miami face à Aslan Karatsev (5–7, 2–6).

« Je garde espoir parce que je me dis que j’ai déjà retrouvé une bonne atti­tude. Si l’at­ti­tude est là, ça va me permettre de mieux jouer. J’ai revu mon match d’Indian Wells, l’at­ti­tude que j’ai, c’est terrible, je suis mou. Ça manque d’in­ves­tis­se­ment et d’envie et, là, c’était quand même mieux. Je me suis battu jusqu’au dernier point. Après, à ce niveau‐là, se battre ça ne suffit pas. Il me manque deux ou trois trucs, retrouver mes coups forts parce que service – coup droit, ça rate beau­coup. Il faut que je retrouve mon niveau de jeu, c’est le plus impor­tant. Parce que c’est ça qui va me faire gagner des matches et des matches de haut niveau. Parce que là, si je joue comme ça, ça ne va pas passer. Il y a une petite dose de séré­nité et de tran­quillité qui me manque. Sur certains points, pour me lâcher un peu plus, il me manque un peu de confiance. »