Ugo Humbert n’avait plus gagné depuis sa victoire contre Daniil Medvedev à l’ATP Cup en tout début de saison. Alors forcé­ment, il était heureux et soulagé d’avoir passé le 1er tour à Miami, avec ce deuxième succès seule­ment en sept mois.

« Oui ça trotte mais ce qui me déran­geait, c’est que ça faisait hyper long­temps que je n’avais pas eu de bonnes sensa­tions sur le terrain. Tu perds et tu ne te rends même plus compte de ce que ça fait de bien jouer, de se sentir bien, de courir partout, de ne pas avoir de douleur. Rien que ça, j’avais un peu oublié. Et c’est vrai que ça faisait depuis septembre de l’année dernière que je n’avais pas connu que ça, mis à part l’ATP Cup (seule victoire entre septembre 2021 et ce jeudi). Ça me faisait mal », a avoué le Français dans des propos rapportés par L’Equipe.

Il va tenter d’en­chaîner contre Aslan Karatsev désormais.