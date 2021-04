Hubert Hurkacz est un « pote » de Jannik Sinner. Ils jouent en double ensemble et partagent beau­coup de choses sur le circuit comme l’a confirmé le Polonais après son succès face à Rublev. Cette finale sera donc très très spéciale pour Hubert : « C’est quel­qu’un de formi­dable, un gars super calme et super décon­tracté, mais surtout une personne adorable. C’est vrai­ment quel­qu’un de très gentil, mais sur le court, il sait se trans­former. Il devient alors un joueur agressif qui vous rend la partie très diffi­cile. Si vous voulez le battre il faut être constant et solide car c’est un grand compé­ti­teur. Nous sommes de bons amis, alors je lui souhaite le meilleur ».