Décidément, Miami réussit parti­cu­liè­re­ment bien à Hubert Hurkacz.

Titré en 2021 en simple et demi‐finaliste cette année, il a remporté samedi soir le tournoi double avec John Isner grâce à une victoire contre la paire Koolhof/Skupski : 7–6(5), 6–4.

Deux joueurs seule­ment dans l’his­toire avaient gagné le tournoi de Miami en simple et en double au cours de leur carrière : Richard Krajicek et Roger Federer (titré quatre fois le tournoi en simple).

Hubert Hurkacz et John Isner (titré en 2018 en simple) les imitent et deviennent donc les troi­sième et quatrième joueurs à réaliser cette belle performance.

Une belle conso­la­tion pour le Polonais, sorti en demies par un grand Carlos Alcaraz.