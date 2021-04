Le Polonais a une vraie main et un talent indé­niable. Hier, son duel face à Tsitsipas est symbo­lique car il incarne bien la philo­so­phie qu’il tient à s’im­poser dans sa carrière. Prendre son temps et progresser de façon linéaire. C’est ce qu’il a expliqué après sa quali­fi­ca­tion pour sa première demi‐finale en Masters1000 : « J’ai toujours cru en moi, en mes possi­bi­lités. La vie sur le circuit est dure et il faut donc savoir rester positif dans toutes les circons­tances même si elles sont défa­vo­rables. Je suis encore entrain de construire mon jeu, mon iden­tité de joueur de tennis. Je continue à m’amé­liorer. Si les résul­tats n’ar­rivent pas toujours aussi vite que prévu, il ne faut pas baisser les bras et conti­nuer à garder sa ligne, c’est ainsi que je vois ma carrière » a expliqué le joueur polo­nais qui aura sa carte à jouer face à Andrey Rublev.