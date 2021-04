Discret, s’ex­cu­sant presque d’avoir remporté un Masters1000 sans être véri­ta­ble­ment connu, Hubert Hurkacz force le respect. En confé­rence de presse, il n’a cessé de parler de travail, de faire de son mieux : « On le sait, il y avait trois grands absents lors de ce tournoi. C’est aussi pour cela que la « nouvelle géné­ra­tion » avait une vraie pres­sion car nous étions observés par les fans. On a tous tenté de présenter notre meilleur tennis et de faire honneur au tournoi. J’espère surtout que les spec­ta­teurs ont apprécié nos perfor­mances et le tennis que l’on a proposé » a expliqué le Polonais. Qu’il se rassure, ses perfor­mances comme celles d’autres cham­pions ont été à la hauteur de la noto­riété de l’épreuve classée en Masters1000.