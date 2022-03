Au cours d’un duel où le Russe a semblé très fatigué, Hubert Hurkacz a su être patient pour l’emporter en deux manches 7–6 (7), 6–3. Le Polonais est donc encore en course pour conserver son titre en Floride.

On a pas vrai­ment assisté à un grand match même si par séquences Hurkacz a confirmé qu’il avait une main assez dérou­tante. Menant rapi­de­ment 5 à 2 avec deux balles de set dans la poche, le Polonais s’est alors crispé. Il en fallait pas plus pour que Daniil revienne et s’offre un tie‐break où il n’a jamais pu prendre les commandes.

La deuxième manche commen­çait comme la première avec rapi­de­ment un break pour le Polonais. Déjà peu rapide, Daniil semblait carré­ment cuit et deman­dait même au médecin d’in­ter­venir à 3–4.

Coup de chaud ou pas, au final, Daniil s’in­cline donc en quart de finale, un résultat insuf­fi­sant pour dépasser Novak Djokovic au clas­se­ment ATP. Hurkacz jouera lui le vain­queur du duel Alcaraz‐Kekmanovic pour atteindre sa deuxième finale de suite à Miami.