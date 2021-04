Le Grec a vécu une drôle de journée. Alors qu’il menait 6–2, 2–0 et qu’il semblait filer vers la demi‐finale, il a calé net. Hurkacz n’en deman­dait pas temps et profi­tait de l’oc­ca­sion pour donner le rythme. Plus le match avan­çait et plus le Polonais prenait l’as­cen­dant. Il brea­kait rapi­de­ment et tenait son service pour l’emporter en trois manches (4–6, 6–3, 6–4). En demi‐finale, il affron­tera le vain­queur du duel entre Korda et Rublev. Quel que soit l’ad­ver­saire vu le niveau affiché ce jeudi, il aura ses chances.