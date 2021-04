Andrey Rublev a beau avoir un super coup droit, cela ne résout pas tout quand la tête et le mental ne suivent pas. Avant la rencontre, le Russe, seul top dix encore dans le tableau, avait clai­re­ment expliqué que la pres­sion allait être impor­tante face à Hurkacz. Visiblement elle a été trop forte.

Il faut dire que le Polonais en pleine confiance n’a pas raté grand chose s’im­po­sant comme le vrai patron de cette 2ème demi‐finale (6–3, 6–4).

Le voila donc en finale où il affron­tera Jannik Sinner pour un duel plus qu’i­nédit en Masters1000.

On voulait des surprises sur ce tournoi délesté des plus grandes stars. On a été servis.