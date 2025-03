Rédacteur en chef du site espa­gnol, Puntodebreak, notre confère José Moron ne veut pas encore tirer la sonnette d’alarme suite à la défaite d’en­trée de Carlos Alcaraz sur le Masters 1000 de Miami. Mais il recon­nait que c’est certai­ne­ment la pire période de sa jeune carrière.

« Il est clair qu’Alcaraz traverse actuel­le­ment une période diffi­cile. C’est peut‐être la « pire » depuis qu’il est au sommet, mais la ques­tion est de savoir comment lui et son équipe vont réussir à renverser la situa­tion. Les grands spor­tifs se forment en fonc­tion de la façon dont ils se relèvent après avoir chuté ou touché le fond. Je ne pense pas que cette défaite à Miami va plonger Carlos dans le marasme, mais elle envoie un aver­tis­se­ment que les choses ne vont pas bien et qu’il faut trouver des solu­tions le plus rapi­de­ment possible. Voici main­te­nant « sa » tournée. Là où il doit être bien supé­rieur aux autres. C’est le bon moment pour prendre son envol. »