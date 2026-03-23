Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, Carlos Alcaraz a subi face à Sebastian Korda dès le troisième tour à Miami sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).
Sur le réseau social X, où il est suivi par plus de 90 000 personnes, le journaliste espagnol José Moron a conseillé au numéro 1 mondial de prendre quelques jours de vacances comme il l’avait fait après sa défaite prématurée contre David Goffin à Miami l’an dernier. Reposé, l’Espagnol avait réalisé une saison sur terre battue remplie de succès.
Ya en Indian Wells le vi un poco justo contra Medvedev, y hoy en el tercer set ante Korda le vino un poco de bajón físico en el tercero.— José Morón (@jmgmoron) March 22, 2026
Creo que toca que Alcaraz descanse.
El inicio de temporada fue muy intenso, fuera y dentro de pista. Ganar Australia fue muy exigente en… pic.twitter.com/KL3G3P8gBZ
« Déjà à Indian Wells, je l’avais trouvé un peu à la peine face à Medvedev, et dimanche, lors du troisième set contre Korda, il a connu un petit coup de mou physique. Je pense qu’il est temps qu’Alcaraz se repose. Le début de saison a été très intense, sur le court comme en dehors. Remporter l’Open d’Australie a été très exigeant à tous les niveaux, et il est temps de retrouver la motivation après avoir atteint son objectif de 2026 dès le premier tournoi de l’année. Je lui dirais de refaire comme l’année dernière. De repartir quelques jours en famille. Si ça a marché l’année dernière, pourquoi pas maintenant ? Il a besoin de recharger ses batteries avant la saison sur terre battue et de retrouver cette soif de victoire avant Roland‐Garros. »
Publié le lundi 23 mars 2026 à 15:59