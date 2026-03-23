Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, Carlos Alcaraz a subi face à Sebastian Korda dès le troi­sième tour à Miami sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).

Sur le réseau social X, où il est suivi par plus de 90 000 personnes, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a conseillé au numéro 1 mondial de prendre quelques jours de vacances comme il l’avait fait après sa défaite préma­turée contre David Goffin à Miami l’an dernier. Reposé, l’Espagnol avait réalisé une saison sur terre battue remplie de succès.

Ya en Indian Wells le vi un poco justo contra Medvedev, y hoy en el tercer set ante Korda le vino un poco de bajón físico en el tercero.



Creo que toca que Alcaraz descanse.



El inicio de tempo­rada fue muy intenso, fuera y dentro de pista. Ganar Australia fue muy exigente en… pic.twitter.com/KL3G3P8gBZ — José Morón (@jmgmoron) March 22, 2026

« Déjà à Indian Wells, je l’avais trouvé un peu à la peine face à Medvedev, et dimanche, lors du troi­sième set contre Korda, il a connu un petit coup de mou physique. Je pense qu’il est temps qu’Alcaraz se repose. Le début de saison a été très intense, sur le court comme en dehors. Remporter l’Open d’Australie a été très exigeant à tous les niveaux, et il est temps de retrouver la moti­va­tion après avoir atteint son objectif de 2026 dès le premier tournoi de l’année. Je lui dirais de refaire comme l’année dernière. De repartir quelques jours en famille. Si ça a marché l’année dernière, pour­quoi pas main­te­nant ? Il a besoin de recharger ses batte­ries avant la saison sur terre battue et de retrouver cette soif de victoire avant Roland‐Garros. »