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« Il est temps qu’Alcaraz se repose et retrouve sa moti­va­tion après avoir atteint son objectif de 2026 dès son premier tournoi de l’année », estime José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, Carlos Alcaraz a subi face à Sebastian Korda dès le troi­sième tour à Miami sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).

Sur le réseau social X, où il est suivi par plus de 90 000 personnes, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a conseillé au numéro 1 mondial de prendre quelques jours de vacances comme il l’avait fait après sa défaite préma­turée contre David Goffin à Miami l’an dernier. Reposé, l’Espagnol avait réalisé une saison sur terre battue remplie de succès. 

« Déjà à Indian Wells, je l’avais trouvé un peu à la peine face à Medvedev, et dimanche, lors du troi­sième set contre Korda, il a connu un petit coup de mou physique. Je pense qu’il est temps qu’Alcaraz se repose. Le début de saison a été très intense, sur le court comme en dehors. Remporter l’Open d’Australie a été très exigeant à tous les niveaux, et il est temps de retrouver la moti­va­tion après avoir atteint son objectif de 2026 dès le premier tournoi de l’année. Je lui dirais de refaire comme l’année dernière. De repartir quelques jours en famille. Si ça a marché l’année dernière, pour­quoi pas main­te­nant ? Il a besoin de recharger ses batte­ries avant la saison sur terre battue et de retrouver cette soif de victoire avant Roland‐Garros. »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 15:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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