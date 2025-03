Alors que le troi­sième tour n’a même pas encore eu lieu en Floride, les quatre demi‐finalistes à Indian Wells (Jack Draper, Holger Rune, Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz) et sept autres têtes de série (Giovanni Mpetshi Perricard, Alexei Popyrin, Ben Shelton, Ugo Humbert, Andrey Rublev, Jiri Lehecka et Alex Michelsen) ont déjà été éliminés du Masters 1000 de Miami.

Suspendu jusqu’au 4 mai et large­ment en tête du clas­se­ment ATP, Jannik Sinner peut observer la situa­tion avec décon­trac­tion selon le jour­na­liste Benoît Maylin, auteur d’un message ironique sur le réseau social X.

« Il paraît qu’après avoir appris que 11 têtes de série s’étaient faites dégager d’entrée à Miami dont Alcaraz, Sinner a repris deux esca­lopes mila­naises, trois tira­misus, et a fini une meule de parmesan. »

Zverev, dauphin de Sinner et qualifié pour le troi­sième tour à Miami, doit lui déjà défendre les points de sa demi‐finale de l’an dernier.