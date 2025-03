La « Monf » est vrai­ment éternel. Lors d’une bataille de très très haut niveau (6−1, 3–6, 7–6 (8)), le Tricolore a encore réalisé une très grosse perfor­mance d’au­tant qu’en face il y avait le Tchèque Jiri Lehecka, tête de série 28. Mais on le sait Gaël se sublime dans les grands matchs et c’est encore le spec­tacle qu’il a proposé devant un public en feu.

C’est MAGIQUE 😜



38‐year‐old @Gael_Monfils saves a match point against Lehecka to become the oldest man to reach round three at #MiamiOpen since 1992 ! pic.twitter.com/pS4BtG9Er0