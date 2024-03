Après avoir expliqué que les problèmes rencon­trés récem­ment par Novak Djokovic étaient essen­tiel­le­ment psycho­lo­giques, Ivan Ljubicic, dans une récente inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, est revenu sur la victoire de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells.

Et son constat est assez clair. Selon le Croate et ancien 3e joueur mondial, les deux prodiges vont large­ment dominer le tennis dans les prochaines années.

« Le retour de Carlos Alcaraz au premier plan et sa victoire face à Jannik Sinner à Indian Wells n’ont rien de surpre­nant pour un joueur de son talent. Il était clair qu’il avait étudié le jeu de Sinner. Son choix de rester loin de la ligne de fond puis de se rappro­cher au fur et à mesure et d’être agressif a très bien fonc­tionné. Je crois qu’en atten­dant de savoir comment va se comporter Djokovic, Alcaraz et Sinner sont en avance sur tout le monde et le reste­ront dans les années à venir. Ils seront les références. »