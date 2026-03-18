Revenu en février d’une blessure au bras gauche, qui l’a éloigné du circuit pendant six mois, Jack Draper s’est offert Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, avant de céder en quarts contre Daniil Medvedev.
En tant que tenant du titre en Californie, le joueur de 24 ans a perdu des points et sa place de numéro 1 britannique. 26e mondial ce lundi, deux places derrière son compatriote Cameron Norrie (quart de finaliste à Indian Wells), Draper ne s’y attendait pas.
« Cela faisait très longtemps que je n’avais pas regardé le classement. Après le match contre Novak, lors de la conférence de presse, on m’a dit à tort : ‘Tu resteras quand même le numéro un britannique’, et c’est là que j’y ai pensé pour la première fois. Alors je lui ai envoyé un message (à Norrie, ndlr) en lui disant : ‘Je garde ma place encore un peu’ », a raconté l’ancien numéro 4 mondial au micro de Sky Sports à Miami, où il avait perdu dès le 2e tour l’an dernier.
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 16:15