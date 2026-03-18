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Jack Draper : « Après ma victoire contre Novak Djokovic en huitièmes de finale à Indian Wells, on m’a dit à tort en confé­rence de presse que je reste­rais numéro 1 britannique »

Par
Baptiste Mulatier
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Revenu en février d’une bles­sure au bras gauche, qui l’a éloigné du circuit pendant six mois, Jack Draper s’est offert Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, avant de céder en quarts contre Daniil Medvedev. 

En tant que tenant du titre en Californie, le joueur de 24 ans a perdu des points et sa place de numéro 1 britan­nique. 26e mondial ce lundi, deux places derrière son compa­triote Cameron Norrie (quart de fina­liste à Indian Wells), Draper ne s’y atten­dait pas. 

« Cela faisait très long­temps que je n’avais pas regardé le clas­se­ment. Après le match contre Novak, lors de la confé­rence de presse, on m’a dit à tort : ‘Tu resteras quand même le numéro un britan­nique’, et c’est là que j’y ai pensé pour la première fois. Alors je lui ai envoyé un message (à Norrie, ndlr) en lui disant : ‘Je garde ma place encore un peu’  », a raconté l’an­cien numéro 4 mondial au micro de Sky Sports à Miami, où il avait perdu dès le 2e tour l’an dernier. 

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 16:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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