Revenu en février d’une bles­sure au bras gauche, qui l’a éloigné du circuit pendant six mois, Jack Draper s’est offert Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, avant de céder en quarts contre Daniil Medvedev.

En tant que tenant du titre en Californie, le joueur de 24 ans a perdu des points et sa place de numéro 1 britan­nique. 26e mondial ce lundi, deux places derrière son compa­triote Cameron Norrie (quart de fina­liste à Indian Wells), Draper ne s’y atten­dait pas.

« Cela faisait très long­temps que je n’avais pas regardé le clas­se­ment. Après le match contre Novak, lors de la confé­rence de presse, on m’a dit à tort : ‘Tu resteras quand même le numéro un britan­nique’, et c’est là que j’y ai pensé pour la première fois. Alors je lui ai envoyé un message (à Norrie, ndlr) en lui disant : ‘Je garde ma place encore un peu’ », a raconté l’an­cien numéro 4 mondial au micro de Sky Sports à Miami, où il avait perdu dès le 2e tour l’an dernier.