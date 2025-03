Depuis qu’il a remporté le plus beau titre de sa jeune carrière sur le Masters 1000 d’Indian Wells il y a quelques jours, Jack Draper suscite logi­que­ment l’in­térêt de nombreux médias.

Et lors d’une inter­view accordée à Tennis TV avant le début du Miami Open, le Britannique a notam­ment été inter­rogé sur l’une de ses grandes parti­cu­la­rités. En effet, natu­rel­le­ment droi­tier, Jack tient pour­tant sa raquette de la main gauche, comme un certain Rafael Nadal.

« C’est un avan­tage. Beaucoup de gens me demandent : « Comment est‐ce possible ? » ou « C’est vrai­ment étrange ». Et ma réponse, c’est que je suis juste un type bizarre. C’est tout. Je suis juste bizarre », a déclaré celui qui affron­tera Bautista ou Mensik pour ses débuts en Floride.