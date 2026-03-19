Dans des propos rapportés par Punto de Break depuis Miami, où va se tenir le deuxième Masters 1000 de l’année, Jack Draper a évoqué son niveau de jeu à Indian Wells, où il a battu Novak Djokovic en huitièmes de finale avant de s’incliner en quarts contre Daniil Medvedev.
« Si j’ai été surpris par mon niveau de jeu ? Pas vraiment. Avoir manqué huit mois sur le circuit ne signifie pas que j’ai complètement arrêté de jouer (d’août à février en raison d’une blessure au bras, ndlr). Je n’ai pas joué en compétition, mais j’ai travaillé tous les jours sur les courts d’entraînement, je ne me suis pas accordé de temps de repos : je ne connaissais pas la date exacte de mon retour, mais je savais que ce jour arriverait, donc je devais travailler tous les jours pour m’assurer que, lorsque ce moment viendrait, je serais capable de jouer à un très bon niveau. Cela met en évidence toute ma volonté et mon éthique de travail, mais au‐delà de ça, revenir jouer à ce niveau est une sensation géniale. C’est un début : j’ai l’impression que je peux encore progresser et mieux jouer. »
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 13:28