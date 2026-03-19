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Jack Draper, tombeur de Novak Djokovic à Indian Wells : « Je n’ai pas vrai­ment été surpris par mon niveau de jeu »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des propos rapportés par Punto de Break depuis Miami, où va se tenir le deuxième Masters 1000 de l’année, Jack Draper a évoqué son niveau de jeu à Indian Wells, où il a battu Novak Djokovic en huitièmes de finale avant de s’in­cliner en quarts contre Daniil Medvedev. 

« Si j’ai été surpris par mon niveau de jeu ? Pas vrai­ment. Avoir manqué huit mois sur le circuit ne signifie pas que j’ai complè­te­ment arrêté de jouer (d’août à février en raison d’une bles­sure au bras, ndlr). Je n’ai pas joué en compé­ti­tion, mais j’ai travaillé tous les jours sur les courts d’entraînement, je ne me suis pas accordé de temps de repos : je ne connais­sais pas la date exacte de mon retour, mais je savais que ce jour arri­ve­rait, donc je devais travailler tous les jours pour m’assurer que, lorsque ce moment vien­drait, je serais capable de jouer à un très bon niveau. Cela met en évidence toute ma volonté et mon éthique de travail, mais au‐delà de ça, revenir jouer à ce niveau est une sensa­tion géniale. C’est un début : j’ai l’impression que je peux encore progresser et mieux jouer. »

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 13:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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