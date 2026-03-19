Dans des propos rapportés par Punto de Break depuis Miami, où va se tenir le deuxième Masters 1000 de l’année, Jack Draper a évoqué son niveau de jeu à Indian Wells, où il a battu Novak Djokovic en huitièmes de finale avant de s’in­cliner en quarts contre Daniil Medvedev.

« Si j’ai été surpris par mon niveau de jeu ? Pas vrai­ment. Avoir manqué huit mois sur le circuit ne signifie pas que j’ai complè­te­ment arrêté de jouer (d’août à février en raison d’une bles­sure au bras, ndlr). Je n’ai pas joué en compé­ti­tion, mais j’ai travaillé tous les jours sur les courts d’entraînement, je ne me suis pas accordé de temps de repos : je ne connais­sais pas la date exacte de mon retour, mais je savais que ce jour arri­ve­rait, donc je devais travailler tous les jours pour m’assurer que, lorsque ce moment vien­drait, je serais capable de jouer à un très bon niveau. Cela met en évidence toute ma volonté et mon éthique de travail, mais au‐delà de ça, revenir jouer à ce niveau est une sensa­tion géniale. C’est un début : j’ai l’impression que je peux encore progresser et mieux jouer. »