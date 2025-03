Ce n’est un secret pour personne, Novak Djokovic est l’idole de Jakub Mensik.

Et avant de retrouver le Serbe, ce dimanche en finale du Masters 1000 de Miami, le joueur tchèque de 19 ans a une nouvelle fois fait part de son admi­ra­tion pour son futur adver­saire en lui rendant un sacré hommage.

« C’est mon inspi­ra­tion au tennis. J’ai commencé grâce à lui et, sans lui, je ne serais pas là », a déclaré l’ac­tuel 54e joueur mondial qui ne s’avoue pas vaincu pour autant. « J’ai l’im­pres­sion que les condi­tions me conviennent parfai­te­ment sur ce tournoi. Je me sens vrai­ment à l’aise sur le court. »