James Blake, le direc­teur du tour­noi de Miami n’a pas été si sur­pris que cela par le for­fait de Roger Federer qui reste le tenant du titre puisque le tour­noi n’a pas eu lieu en 2020. Pour lui, l’es­sen­tiel est ailleurs concer­nant le Suisse qu’il connait bien (NDLR : James Blake a bat­tu une fois en 11 duels Roger Federer) : « Nous aurions cer­tai­ne­ment aimé que Roger retourne à Miami pour défendre son titre mais il faut aus­si accep­ter cette déci­sion. En tant qu’an­cien joueur, je com­prends aisé­ment qu’il faille adap­ter les voyages, les dépla­ce­ments, et le temps consa­cré au jeu et à l’en­traî­ne­ment pour reve­nir à 100% de forme après une bles­sure. Roger est un incroyable ambas­sa­deur du sport, donc plus il est capable de jouer long­temps sur le cir­cuit mieux c’est pour tout le tennis. »