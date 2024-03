« C’est une blague. Ce n’est pas de votre faute mais je vous dis simple­ment à quel point c’est grave », a lâché Casper Ruud, habi­tuel­le­ment discret, en se plai­gnant du service du tournoi auprès de l’ar­bitre lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami contre le Français Luca Van Assche.

Dans des propos accordés au Miami Herald et rapportés par Sportskeeda, James Blake, direc­teur du tournoi et ancien numéro 4 mondial, a réagi au coup de gueule du triple fina­liste en Grand Chelem.

« Il vient de se faire breaker et c’est un moment de frus­tra­tion. Je comprends donc et je ne suis pas rancu­nier. J’aurais aimé que les choses se passent diffé­rem­ment. La meilleure façon est de me parler, de ne pas aller sur le terrain et d’en faire des tonnes mais je comprends tout à fait qu’en tant que compé­ti­teur, il était dans le feu de l’ac­tion. Je pense qu’il s’agit d’un cas où le fait d’avoir été joueur est très utile, car je sais recon­naître quand quelque chose est dit dans le feu de l’ac­tion et à un arbitre. Nous vivons dans une ère de réseaux sociaux où les choses sont reprises et prennent de l’ampleur. »

A noter que Ruud a été éliminé en huitièmes de finale par Nicolas Jarry : 7–6(3), 6–3.