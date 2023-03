❌ Djokovic no jugará en Masters 1000 de Miami.



📌 El serbio sigue sin poder entrar a Estados Unidos al no estar vacu­nado contra la COVID.



💬 « Intentamos que obtu­viera una exen­ción, pero no fue posible. Hicimos todo lo que pudimos », declaró James Blake, director del torneo. pic.twitter.com/YyITCj95Jf