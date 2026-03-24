Jannik Sinner a encore démontré toute sa classe lors de son match contre Corentin Moutet au troisième tour du Masters 1000 de Miami.
Sur un retour trop long du Français, le numéro 2 mondial a indiqué à l’arbitre qu’il avait peut‐être touché la balle avant qu’elle ne touche le sol, et a décidé de donner le point à son adversaire.
« Je pense que j’ai touché la balle. Je te donne le point. C’est ok. »
Classe. 👌— Tennis Legend (@TennisLegende) March 24, 2026
Sans demander la vidéo, Jannik Sinner donne un point à Corentin Moutet qui avait mis son retour dehors car le n°2 mondial a touché la balle avant qu’elle ne rebondisse.
🗣️« Je pense que j’ai touché la balle. Je te donne le point. C’est ok.« pic.twitter.com/8tCgRKL47f
Un geste qui témoigne d’un grand fair‐play de la part de l’Italien, et qui ne l’a pas empêché de s’imposer en deux sets pour se qualifier en huitièmes de finale.
Publié le mardi 24 mars 2026 à 11:29