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Jannik Sinner à Corentin Moutet lors de leur duel au troi­sième tour : « Je te donne le point. C’est ok »

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner a encore démontré toute sa classe lors de son match contre Corentin Moutet au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami. 

Sur un retour trop long du Français, le numéro 2 mondial a indiqué à l’ar­bitre qu’il avait peut‐être touché la balle avant qu’elle ne touche le sol, et a décidé de donner le point à son adversaire. 

« Je pense que j’ai touché la balle. Je te donne le point. C’est ok. »

Un geste qui témoigne d’un grand fair‐play de la part de l’Italien, et qui ne l’a pas empêché de s’im­poser en deux sets pour se quali­fier en huitièmes de finale. 

Publié le mardi 24 mars 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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