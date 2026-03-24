Jannik Sinner a encore démontré toute sa classe lors de son match contre Corentin Moutet au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami.

Sur un retour trop long du Français, le numéro 2 mondial a indiqué à l’ar­bitre qu’il avait peut‐être touché la balle avant qu’elle ne touche le sol, et a décidé de donner le point à son adversaire.

« Je pense que j’ai touché la balle. Je te donne le point. C’est ok. »

Classe. 👌



Sans demander la vidéo, Jannik Sinner donne un point à Corentin Moutet qui avait mis son retour dehors car le n°2 mondial a touché la balle avant qu’elle ne rebon­disse.



🗣️« Je pense que j’ai touché la balle. Je te donne le point. C’est ok.« pic.twitter.com/8tCgRKL47f — Tennis Legend (@TennisLegende) March 24, 2026

Un geste qui témoigne d’un grand fair‐play de la part de l’Italien, et qui ne l’a pas empêché de s’im­poser en deux sets pour se quali­fier en huitièmes de finale.