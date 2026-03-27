Jannik Sinner a le don de remonter le moral de ses adversaires, même lorsqu’il vient de leur infliger une petite correction.
Facile vainqueur de Frances Tiafoe en quarts de finale du Masters 1000 de Miami ce jeudi (6−2, 6–2, en 1h10), l’Italien, qui sera opposé à Alexander Zverev pour une deuxième finale d’affilée après son sacre à Indian Wells, a eu des mots sympas pour l’Américain au moment de la traditionnelle accolade au filet.
« Je sais que tu étais fatigué, continue comme ça », a lâché l’actuel 2e joueur mondial devant un Tiafoe toujours aussi souriant.
SIN‐tillating (again) 🔥@JannikSin stretches his streak of consecutive wins vs Americans to 29, 6–2 6–2 over Tiafoe. #MiamiOpen pic.twitter.com/TZCWa9oRwO— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2026
Une attitude pleine de classe de la part de Jannik, conscient du parcours éprouvant de son adversaire qui avait eu besoin de trois sets pour écarter le tenant du titre, Jakub Mensik et le Français, Terence Atmane.
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 16:26