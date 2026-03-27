Jannik Sinner a le don de remonter le moral de ses adver­saires, même lors­qu’il vient de leur infliger une petite correction.

Facile vain­queur de Frances Tiafoe en quarts de finale du Masters 1000 de Miami ce jeudi (6−2, 6–2, en 1h10), l’Italien, qui sera opposé à Alexander Zverev pour une deuxième finale d’af­filée après son sacre à Indian Wells, a eu des mots sympas pour l’Américain au moment de la tradi­tion­nelle acco­lade au filet.

« Je sais que tu étais fatigué, continue comme ça », a lâché l’ac­tuel 2e joueur mondial devant un Tiafoe toujours aussi souriant.

SIN‐tillating (again) 🔥@JannikSin stretches his streak of conse­cu­tive wins vs Americans to 29, 6–2 6–2 over Tiafoe. #MiamiOpen pic.twitter.com/TZCWa9oRwO — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2026

Une atti­tude pleine de classe de la part de Jannik, conscient du parcours éprou­vant de son adver­saire qui avait eu besoin de trois sets pour écarter le tenant du titre, Jakub Mensik et le Français, Terence Atmane.