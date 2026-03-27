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Jannik Sinner à Frances Tiafoe au filet après l’avoir faci­le­ment battu : « Je sais que tu étais fatigué »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner a le don de remonter le moral de ses adver­saires, même lors­qu’il vient de leur infliger une petite correction. 

Facile vain­queur de Frances Tiafoe en quarts de finale du Masters 1000 de Miami ce jeudi (6−2, 6–2, en 1h10), l’Italien, qui sera opposé à Alexander Zverev pour une deuxième finale d’af­filée après son sacre à Indian Wells, a eu des mots sympas pour l’Américain au moment de la tradi­tion­nelle acco­lade au filet.

« Je sais que tu étais fatigué, continue comme ça », a lâché l’ac­tuel 2e joueur mondial devant un Tiafoe toujours aussi souriant. 

Une atti­tude pleine de classe de la part de Jannik, conscient du parcours éprou­vant de son adver­saire qui avait eu besoin de trois sets pour écarter le tenant du titre, Jakub Mensik et le Français, Terence Atmane. 

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 16:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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