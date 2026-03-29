Vainqueur de ses 16 derniers matchs en Masters 1000 sans perdre une seule manche, Jannik Sinner a l’oc­ca­sion d’ac­com­plir une perfor­mance histo­rique face à Jiri Lehecka (22e mondial) ce dimanche en finale à Miami.

Si douze joueurs (hommes et femmes confondus) ont déjà réalisé le « Sunshine Double » avant lui (doublé Indian Wells‐Miami la même année), dont la dernière en date Aryna Sabalenka ce samedi, personne ne l’a encore fait sans concéder le moindre set.

Dans des propos relayés par Ubitennis, l’Italien a évoqué cette possi­bi­lité de réaliser un exploit inédit dans l’his­toire du tennis.

« C’est agréable de me retrouver dans cette posi­tion. J’essaie de donner le meilleur de moi‐même à chaque tournoi. J’aime encore plus disputer les événe­ments les plus impor­tants, donc je suis très heureux de pouvoir disputer une nouvelle finale ici à Miami. C’est un endroit incroyable pour moi depuis le premier jour où je suis venu, j’ai joué un excellent tennis par le passé et me retrouver à nouveau en finale signifie beau­coup. Dimanche, ce sera un match très diffi­cile contre un adver­saire très coriace qui a joué un tennis incroyable toute la semaine, il n’a rien à perdre, je suis dans une posi­tion diffé­rente, mais je donnerai le maximum et nous espé­rons tous un grand match. Voyons aussi les prévi­sions météo, qui ne sont pas très encou­ra­geantes, mais espé­rons qu’il fasse le plus sec possible pour avoir une chance de jouer. En tout cas, ce fut deux tour­nois incroyables : quoi qu’il arrive en finale, je donnerai le maximum, mais le simple fait d’arriver en finale ici est déjà très positif pour moi. »

En fonc­tion de la météo, la finale entre Sinner et Lehecka devrait commencer aux alen­tours de 21h, heure française.