Vainqueur de ses 16 derniers matchs en Masters 1000 sans perdre une seule manche, Jannik Sinner a l’occasion d’accomplir une performance historique face à Jiri Lehecka (22e mondial) ce dimanche en finale à Miami.
Si douze joueurs (hommes et femmes confondus) ont déjà réalisé le « Sunshine Double » avant lui (doublé Indian Wells‐Miami la même année), dont la dernière en date Aryna Sabalenka ce samedi, personne ne l’a encore fait sans concéder le moindre set.
Dans des propos relayés par Ubitennis, l’Italien a évoqué cette possibilité de réaliser un exploit inédit dans l’histoire du tennis.
« C’est agréable de me retrouver dans cette position. J’essaie de donner le meilleur de moi‐même à chaque tournoi. J’aime encore plus disputer les événements les plus importants, donc je suis très heureux de pouvoir disputer une nouvelle finale ici à Miami. C’est un endroit incroyable pour moi depuis le premier jour où je suis venu, j’ai joué un excellent tennis par le passé et me retrouver à nouveau en finale signifie beaucoup. Dimanche, ce sera un match très difficile contre un adversaire très coriace qui a joué un tennis incroyable toute la semaine, il n’a rien à perdre, je suis dans une position différente, mais je donnerai le maximum et nous espérons tous un grand match. Voyons aussi les prévisions météo, qui ne sont pas très encourageantes, mais espérons qu’il fasse le plus sec possible pour avoir une chance de jouer. En tout cas, ce fut deux tournois incroyables : quoi qu’il arrive en finale, je donnerai le maximum, mais le simple fait d’arriver en finale ici est déjà très positif pour moi. »
En fonction de la météo, la finale entre Sinner et Lehecka devrait commencer aux alentours de 21h, heure française.
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 08:55