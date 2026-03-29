Accueil ATP ATP - Miami

Jannik Sinner, à un match d’un exploit inédit : « Lui n’a rien à perdre, je suis dans une posi­tion différente »

Par
Baptiste Mulatier
-
386
Tennis - Miami 2026 - ATP - 27/03/2026

Vainqueur de ses 16 derniers matchs en Masters 1000 sans perdre une seule manche, Jannik Sinner a l’oc­ca­sion d’ac­com­plir une perfor­mance histo­rique face à Jiri Lehecka (22e mondial) ce dimanche en finale à Miami. 

Si douze joueurs (hommes et femmes confondus) ont déjà réalisé le « Sunshine Double » avant lui (doublé Indian Wells‐Miami la même année), dont la dernière en date Aryna Sabalenka ce samedi, personne ne l’a encore fait sans concéder le moindre set. 

Dans des propos relayés par Ubitennis, l’Italien a évoqué cette possi­bi­lité de réaliser un exploit inédit dans l’his­toire du tennis. 

« C’est agréable de me retrouver dans cette posi­tion. J’essaie de donner le meilleur de moi‐même à chaque tournoi. J’aime encore plus disputer les événe­ments les plus impor­tants, donc je suis très heureux de pouvoir disputer une nouvelle finale ici à Miami. C’est un endroit incroyable pour moi depuis le premier jour où je suis venu, j’ai joué un excellent tennis par le passé et me retrouver à nouveau en finale signifie beau­coup. Dimanche, ce sera un match très diffi­cile contre un adver­saire très coriace qui a joué un tennis incroyable toute la semaine, il n’a rien à perdre, je suis dans une posi­tion diffé­rente, mais je donnerai le maximum et nous espé­rons tous un grand match. Voyons aussi les prévi­sions météo, qui ne sont pas très encou­ra­geantes, mais espé­rons qu’il fasse le plus sec possible pour avoir une chance de jouer. En tout cas, ce fut deux tour­nois incroyables : quoi qu’il arrive en finale, je donnerai le maximum, mais le simple fait d’arriver en finale ici est déjà très positif pour moi. »

En fonc­tion de la météo, la finale entre Sinner et Lehecka devrait commencer aux alen­tours de 21h, heure française. 

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 08:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.