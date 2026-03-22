Titré à Paris, Indian Wells et qualifié pour le troisième tour à Miami, Jannik Sinner n’a plus perdu le moindre match ni le moindre set en Masters 1000 depuis Shanghai en octobre dernier.
L’Italien reste sur une série de 24 sets consécutifs remportés, et égale ainsi le record de Novak Djokovic qui datait de 2016.
📊 Tenistas con más sets consecutivos ganados en Masters 1000 (1990–2026/Men’s Singles):— MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) March 21, 2026
🇷🇸 Novak Djokovic | 24 (2016)
🇮🇹 Jannik Sinner | 24 (2025−2026)
🇪🇸 Carlos Alcaraz | 21 (2023) pic.twitter.com/nYOn2cPalp
Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre Damir Dzumhur (6−3, 6–3), le numéro 2 mondial a évoqué ce record.
« Le tableau d’affichage a parfois son importance. Pour ma part, j’essaie de m’améliorer en tant que joueur. J’essaie de me mettre en position de disputer autant de matchs que possible. Je traite toujours tous mes adversaires de la même manière. J’essaie de m’améliorer sur le court, de faire de mon mieux, d’avoir une bonne attitude et de tout donner. Les matchs du premier tour ne sont jamais faciles. Je suis très heureux. »
Sinner on equaling Novak Djokovic’s record for most consecutive sets won by a man in Masters 1000 events— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 21, 2026
“This marks 24 straight sets for you in Masters 1000 events. Which ties you with Novak Djokovic for the ATP record.. what does that mean to you?”
Jannik : “The scoreboard… pic.twitter.com/1ND7sHxkYo
Jannik Sinner aura l’occasion de doubler Novak Djokovic face au Français Corentin Moutet au troisième tour.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 12:29