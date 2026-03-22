Titré à Paris, Indian Wells et qualifié pour le troi­sième tour à Miami, Jannik Sinner n’a plus perdu le moindre match ni le moindre set en Masters 1000 depuis Shanghai en octobre dernier.

L’Italien reste sur une série de 24 sets consé­cu­tifs remportés, et égale ainsi le record de Novak Djokovic qui datait de 2016.

📊 Tenistas con más sets conse­cu­tivos ganados en Masters 1000 (1990–2026/Men’s Singles):



🇷🇸 Novak Djokovic | 24 (2016)

🇮🇹 Jannik Sinner | 24 (2025−2026)

🇪🇸 Carlos Alcaraz | 21 (2023) pic.twitter.com/nYOn2cPalp — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) March 21, 2026

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Damir Dzumhur (6−3, 6–3), le numéro 2 mondial a évoqué ce record.

« Le tableau d’affichage a parfois son impor­tance. Pour ma part, j’essaie de m’améliorer en tant que joueur. J’essaie de me mettre en posi­tion de disputer autant de matchs que possible. Je traite toujours tous mes adver­saires de la même manière. J’essaie de m’améliorer sur le court, de faire de mon mieux, d’avoir une bonne atti­tude et de tout donner. Les matchs du premier tour ne sont jamais faciles. Je suis très heureux. »

Sinner on equa­ling Novak Djokovic’s record for most conse­cu­tive sets won by a man in Masters 1000 events



“This marks 24 straight sets for you in Masters 1000 events. Which ties you with Novak Djokovic for the ATP record.. what does that mean to you?”



Jannik : “The score­board… pic.twitter.com/1ND7sHxkYo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 21, 2026

Jannik Sinner aura l’oc­ca­sion de doubler Novak Djokovic face au Français Corentin Moutet au troi­sième tour.