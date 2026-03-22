Accueil ATP ATP - Miami

Jannik Sinner, après avoir imité Novak Djokovic : « Je traite toujours tous mes adver­saires de la même manière »

Par
Baptiste Mulatier
-
1474

Titré à Paris, Indian Wells et qualifié pour le troi­sième tour à Miami, Jannik Sinner n’a plus perdu le moindre match ni le moindre set en Masters 1000 depuis Shanghai en octobre dernier. 

L’Italien reste sur une série de 24 sets consé­cu­tifs remportés, et égale ainsi le record de Novak Djokovic qui datait de 2016. 

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Damir Dzumhur (6−3, 6–3), le numéro 2 mondial a évoqué ce record. 

« Le tableau d’affichage a parfois son impor­tance. Pour ma part, j’essaie de m’améliorer en tant que joueur. J’essaie de me mettre en posi­tion de disputer autant de matchs que possible. Je traite toujours tous mes adver­saires de la même manière. J’essaie de m’améliorer sur le court, de faire de mon mieux, d’avoir une bonne atti­tude et de tout donner. Les matchs du premier tour ne sont jamais faciles. Je suis très heureux. »

Jannik Sinner aura l’oc­ca­sion de doubler Novak Djokovic face au Français Corentin Moutet au troi­sième tour. 

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 12:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.