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Jannik Sinner, après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale : « J’ai eu de la chance qu’il serve pour le set avec le soleil dans les yeux »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Paris, Indian Wells et désor­mais qualifié pour les quarts de finale à Miami, Jannik Sinner n’a toujours pas concédé le moindre set en Masters 1000 depuis Shanghaï en octobre dernier. 

Pourtant, le numéro 2 mondial était mené 2–5 dans le deuxième set face à l’Américain Alex Michelsen (40e mondial) en huitièmes de finale avant de renverser la situa­tion : 7–5, 7–6(4), en 1h41 de jeu. 

Dans des propos relayés par Tennis Uptodate après sa victoire, l’Italien s’est exprimé avec comme toujours beau­coup d’humilité. 

« J’ai eu l’im­pres­sion de très bien servir dans les moments impor­tants, ce qui m’a beau­coup aidé. Dans l’en­semble, ça n’a pas été facile car les condi­tions sont très diffé­rentes en journée. J’ai essayé de trouver des solu­tions au fur et à mesure que le match avan­çait. Alex est un joueur très coriace. Il a très bien servi et, surtout dans le deuxième set, il a parfois mieux joué que moi. J’ai juste essayé de suivre le rythme. J’ai aussi eu un peu de chance qu’il serve pour le set avec le soleil dans les yeux. J’ai essayé de renvoyer autant que possible, et ça m’a aidé. »

Pour une place dans le dernier carré en Floride, Jannik Sinner affron­tera un autre joueur améri­cain en la personne de Frances Tiafoe (20e).

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 08:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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