Titré à Paris, Indian Wells et désor­mais qualifié pour les quarts de finale à Miami, Jannik Sinner n’a toujours pas concédé le moindre set en Masters 1000 depuis Shanghaï en octobre dernier.

Pourtant, le numéro 2 mondial était mené 2–5 dans le deuxième set face à l’Américain Alex Michelsen (40e mondial) en huitièmes de finale avant de renverser la situa­tion : 7–5, 7–6(4), en 1h41 de jeu.

Dans des propos relayés par Tennis Uptodate après sa victoire, l’Italien s’est exprimé avec comme toujours beau­coup d’humilité.

« J’ai eu l’im­pres­sion de très bien servir dans les moments impor­tants, ce qui m’a beau­coup aidé. Dans l’en­semble, ça n’a pas été facile car les condi­tions sont très diffé­rentes en journée. J’ai essayé de trouver des solu­tions au fur et à mesure que le match avan­çait. Alex est un joueur très coriace. Il a très bien servi et, surtout dans le deuxième set, il a parfois mieux joué que moi. J’ai juste essayé de suivre le rythme. J’ai aussi eu un peu de chance qu’il serve pour le set avec le soleil dans les yeux. J’ai essayé de renvoyer autant que possible, et ça m’a aidé. »

2⃣8⃣ is GREAT 🙌@janniksin battles past Michelsen 7–5 7–6 to make it a record 28 conse­cu­tive sets won at Masters 1000 events ! #MiamiOpen pic.twitter.com/4Bbrg48XBJ — Tennis TV (@TennisTV) March 24, 2026

Pour une place dans le dernier carré en Floride, Jannik Sinner affron­tera un autre joueur améri­cain en la personne de Frances Tiafoe (20e).