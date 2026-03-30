Pour parvenir à remporter Indian Wells et Miami sans perdre un set et sans avoir vécu un moment difficile, Jannik avait une nouvelle arme, celle de pouvoir maintenant résisté à des conditions climatiques difficiles comme il l’a évoqué lors de sa conférence de presse.
« Mon jeu sur toutes les surfaces. Nous passions de très longues journées sur le court, sans beaucoup de jours de repos ; nous jouions des heures durant sous le soleil. Je sentais que c’était un aspect que je devais améliorer : jouer par forte chaleur. Nous y sommes parvenus ; j’ai eu du mal, mais j’ai essayé de surmonter ces difficultés jour après jour, même si les résultats n’étaient pas immédiats. C’est assurément quelque chose qui me sera utile plus tard dans la saison. Il n’y a pas de secret, juste beaucoup de travail. Cela fait longtemps que je n’ai pas joué en Europe depuis Doha, et je suis heureux d’être de retour chez moi »
Publié le lundi 30 mars 2026 à 08:22