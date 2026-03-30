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Jannik Sinner donne la clé de son doublé histo­rique : « Nous avons joué des heures durant sous le soleil. Je sentais que c’était un aspect que je devais améliorer : jouer par forte chaleur. Nous y sommes parvenus »

Par
Jean Muller
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Pour parvenir à remporter Indian Wells et Miami sans perdre un set et sans avoir vécu un moment diffi­cile, Jannik avait une nouvelle arme, celle de pouvoir main­te­nant résisté à des condi­tions clima­tiques diffi­ciles comme il l’a évoqué lors de sa confé­rence de presse.

« Mon jeu sur toutes les surfaces. Nous passions de très longues jour­nées sur le court, sans beau­coup de jours de repos ; nous jouions des heures durant sous le soleil. Je sentais que c’était un aspect que je devais améliorer : jouer par forte chaleur. Nous y sommes parvenus ; j’ai eu du mal, mais j’ai essayé de surmonter ces diffi­cultés jour après jour, même si les résul­tats n’étaient pas immé­diats. C’est assu­ré­ment quelque chose qui me sera utile plus tard dans la saison. Il n’y a pas de secret, juste beau­coup de travail. Cela fait long­temps que je n’ai pas joué en Europe depuis Doha, et je suis heureux d’être de retour chez moi »

Publié le lundi 30 mars 2026 à 08:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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