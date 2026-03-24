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Jannik Sinner, facile vain­queur de Corentin Moutet : « Au prochain tour, ce sera un match tota­le­ment différent »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner apprend toujours des matchs précé­dents, et c’est aussi la force des grands joueurs. 

Un peu moins de deux ans après avoir été embêté par le jeu de Corentin Moutet en huitièmes de finale de Roland‐Garros, l’Italien a cette fois déroulé son jeu en étouf­fant tota­le­ment le Français, au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami (6−1, 6–4, en 1h20). 

Invité à revenir sur cette perfor­mance, l’ac­tuel 2e joueur mondial s’est déjà projeté sur son prochain match où le style de jeu de l’Américain, Alex Michelsen, risque de contraster avec celui du Français. 

« C’était un match diffi­cile à aborder car Moutet dispose de nombreuses options en fond de court ; j’ai essayé de le mettre rapi­de­ment sous pres­sion et j’y suis parvenu. Contre Michelsen, ce sera un match tota­le­ment diffé­rent. Il s’est énor­mé­ment amélioré dans tous les aspects du jeu, je vais devoir me préparer au mieux : il a un bon service et il est fort en fond de court. Tout peut arriver : ce sport est impré­vi­sible. Essayons donc de rester très concen­trés, autant que possible, et nous verrons bien ce qui se passera au prochain tour. »

Publié le mardi 24 mars 2026 à 15:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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