Jannik Sinner apprend toujours des matchs précédents, et c’est aussi la force des grands joueurs.
Un peu moins de deux ans après avoir été embêté par le jeu de Corentin Moutet en huitièmes de finale de Roland‐Garros, l’Italien a cette fois déroulé son jeu en étouffant totalement le Français, au troisième tour du Masters 1000 de Miami (6−1, 6–4, en 1h20).
Invité à revenir sur cette performance, l’actuel 2e joueur mondial s’est déjà projeté sur son prochain match où le style de jeu de l’Américain, Alex Michelsen, risque de contraster avec celui du Français.
« C’était un match difficile à aborder car Moutet dispose de nombreuses options en fond de court ; j’ai essayé de le mettre rapidement sous pression et j’y suis parvenu. Contre Michelsen, ce sera un match totalement différent. Il s’est énormément amélioré dans tous les aspects du jeu, je vais devoir me préparer au mieux : il a un bon service et il est fort en fond de court. Tout peut arriver : ce sport est imprévisible. Essayons donc de rester très concentrés, autant que possible, et nous verrons bien ce qui se passera au prochain tour. »
Publié le mardi 24 mars 2026 à 15:47