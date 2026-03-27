Vainqueur facile de Frances Tiafoe en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (6−2, 6–2), Jannik Sinner a été inter­rogé en confé­rence de presse sur ses acti­vités en dehors du tennis. Et sa réponse n’est pas vrai­ment surprenante.

« Indian Wells et Miami sont des tour­nois très, très longs. Pour nous autres Européens, c’est un peu diffé­rent d’être ici qu’en Europe. En même temps, je profite vrai­ment de mon séjour ; c’est une ville incroyable. Honnêtement, je ne fais rien de bien fou en dehors des courts. On va dîner au restau­rant, on en a essayé deux ou trois… et c’est à peu près tout. »