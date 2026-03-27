Vainqueur facile de Frances Tiafoe en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (6−2, 6–2), Jannik Sinner a été interrogé en conférence de presse sur ses activités en dehors du tennis. Et sa réponse n’est pas vraiment surprenante.
« Indian Wells et Miami sont des tournois très, très longs. Pour nous autres Européens, c’est un peu différent d’être ici qu’en Europe. En même temps, je profite vraiment de mon séjour ; c’est une ville incroyable. Honnêtement, je ne fais rien de bien fou en dehors des courts. On va dîner au restaurant, on en a essayé deux ou trois… et c’est à peu près tout. »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 11:12