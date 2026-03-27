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Jannik Sinner : « Honnêtement, je ne fais rien de bien fou en dehors des courts »

Par
Jean Muller
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Vainqueur facile de Frances Tiafoe en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (6−2, 6–2), Jannik Sinner a été inter­rogé en confé­rence de presse sur ses acti­vités en dehors du tennis. Et sa réponse n’est pas vrai­ment surprenante.

« Indian Wells et Miami sont des tour­nois très, très longs. Pour nous autres Européens, c’est un peu diffé­rent d’être ici qu’en Europe. En même temps, je profite vrai­ment de mon séjour ; c’est une ville incroyable. Honnêtement, je ne fais rien de bien fou en dehors des courts. On va dîner au restau­rant, on en a essayé deux ou trois… et c’est à peu près tout. »

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 11:12

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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