Titré à Miami en 2024 après avoir été fina­liste en 2021 et 2023, Jannik Sinner a pour­tant été surpris par les condi­tions de jeu lors de son premier entraî­ne­ment cette semaine, après avoir loupé la dernière édition en raison de sa suspen­sion. C’est ce que l’Italien a expliqué au micro de Tennis TV :

« C’est diffé­rent d’Indian Wells : nous venons d’un endroit où la balle rebondit beau­coup et où elle vole un peu plus. Ici, en revanche, elle rebondit un peu moins haut et elle est légè­re­ment plus rapide. Même si nous nous sommes entraînés hier, c’est un peu diffé­rent de ce à quoi je m’at­ten­dais, mais c’est aussi à cause de la chaleur et de la météo, alors on verra bien. Chaque année est diffé­rente, je suis très heureux d’être ici, j’es­père pouvoir jouer un bon tennis », a déclaré le numéro 2 mondial, arrivé en Floride après son titre à Indian Wells.

A noter qu’il a plutôt été épargné par le tirage au sort, au contraire de son grand rival, Carlos Alcaraz.