Titré à Miami en 2024 après avoir été finaliste en 2021 et 2023, Jannik Sinner a pourtant été surpris par les conditions de jeu lors de son premier entraînement cette semaine, après avoir loupé la dernière édition en raison de sa suspension. C’est ce que l’Italien a expliqué au micro de Tennis TV :
« C’est différent d’Indian Wells : nous venons d’un endroit où la balle rebondit beaucoup et où elle vole un peu plus. Ici, en revanche, elle rebondit un peu moins haut et elle est légèrement plus rapide. Même si nous nous sommes entraînés hier, c’est un peu différent de ce à quoi je m’attendais, mais c’est aussi à cause de la chaleur et de la météo, alors on verra bien. Chaque année est différente, je suis très heureux d’être ici, j’espère pouvoir jouer un bon tennis », a déclaré le numéro 2 mondial, arrivé en Floride après son titre à Indian Wells.
A noter qu’il a plutôt été épargné par le tirage au sort, au contraire de son grand rival, Carlos Alcaraz.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 10:25