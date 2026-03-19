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Jannik Sinner : « Ici, c’est un peu diffé­rent de ce à quoi je m’attendais… »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Miami en 2024 après avoir été fina­liste en 2021 et 2023, Jannik Sinner a pour­tant été surpris par les condi­tions de jeu lors de son premier entraî­ne­ment cette semaine, après avoir loupé la dernière édition en raison de sa suspen­sion. C’est ce que l’Italien a expliqué au micro de Tennis TV :

« C’est diffé­rent d’Indian Wells : nous venons d’un endroit où la balle rebondit beau­coup et où elle vole un peu plus. Ici, en revanche, elle rebondit un peu moins haut et elle est légè­re­ment plus rapide. Même si nous nous sommes entraînés hier, c’est un peu diffé­rent de ce à quoi je m’at­ten­dais, mais c’est aussi à cause de la chaleur et de la météo, alors on verra bien. Chaque année est diffé­rente, je suis très heureux d’être ici, j’es­père pouvoir jouer un bon tennis », a déclaré le numéro 2 mondial, arrivé en Floride après son titre à Indian Wells. 

A noter qu’il a plutôt été épargné par le tirage au sort, au contraire de son grand rival, Carlos Alcaraz.

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 10:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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