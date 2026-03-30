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Jannik Sinner : « Il est un élément essen­tiel de notre équipe, il nous permet de rester soudés. Son expé­rience est cruciale dans les moments impor­tants, surtout quand les choses ne se passent pas comme prévu »

Par
Jean Muller
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On le dit souvent et c’est une des clés de la réus­site au très haut‐niveau : la qualité du staff. 

De ce côté là, l’Italien a su faire les bons choix et notam­ment garder dans son team l’ex­pé­ri­menté austra­lien Daren Cahiil alors qu’il était ques­tion la fin de la saison dernière qu’il arrête sa carrière d’entraîneur.

 Darren est un élément essen­tiel de notre équipe, il nous permet de rester soudés . Son expé­rience est cruciale dans les moments impor­tants, surtout quand les choses ne se passent pas comme prévu.  Après les ATP Finals, nous avons eu une discus­sion inté­res­sante . Nous avons abordé divers sujets, nous nous sommes rappro­chés et la situa­tion m’était favo­rable.  Je suis ravi qu’il puisse rester une année de plus , c’est très impor­tant pour mon niveau actuel. L’entente entre lui et Simone (Vagnozzi) est excel­lente. Ils s’en­tendent à merveille et se font une grande confiance. Sa déci­sion de rester avec moi était excellente »

Publié le lundi 30 mars 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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