On le dit souvent et c’est une des clés de la réus­site au très haut‐niveau : la qualité du staff.

De ce côté là, l’Italien a su faire les bons choix et notam­ment garder dans son team l’ex­pé­ri­menté austra­lien Daren Cahiil alors qu’il était ques­tion la fin de la saison dernière qu’il arrête sa carrière d’entraîneur.

Darren est un élément essen­tiel de notre équipe, il nous permet de rester soudés . Son expé­rience est cruciale dans les moments impor­tants, surtout quand les choses ne se passent pas comme prévu. Après les ATP Finals, nous avons eu une discus­sion inté­res­sante . Nous avons abordé divers sujets, nous nous sommes rappro­chés et la situa­tion m’était favo­rable. Je suis ravi qu’il puisse rester une année de plus , c’est très impor­tant pour mon niveau actuel. L’entente entre lui et Simone (Vagnozzi) est excel­lente. Ils s’en­tendent à merveille et se font une grande confiance. Sa déci­sion de rester avec moi était excellente »