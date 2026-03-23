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Jannik Sinner : « Je n’aime pas citer de noms… »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis Miami, où il va tenter de réaliser le « Sunshine Double » après son titre à Miami, Jannik Sinner a évoqué la possi­bi­lité qu’un « troi­sième homme » vienne s’inviter dans son duel au sommet avec Carlos Alcaraz.

« Il y a beau­coup de joueurs en pleine progres­sion, qu’ils soient nouveaux ou qu’ils soient déjà sur le circuit depuis un certain temps, même si je n’aime pas citer de noms. Mais les autres sont proches, très proches. Ils arrivent, nous devons être très atten­tifs et conti­nuer à nous améliorer. Je me concentre surtout sur moi‐même, sur ce que je dois faire. Je revois mes matchs et je vois encore beau­coup d’aspects que je peux améliorer, et c’est très positif pour moi en tant que joueur », a répondu le numéro 2 mondial dans des propos relayés par OA Sport.

Si Carlos Alcaraz été battu dès le troi­sième tour par Sebastian Korda en Floride, Jannik Sinner va lui affronter le Français Corentin Moutet.

Publié le lundi 23 mars 2026 à 17:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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