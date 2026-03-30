L’invite surprise de cette finale Jiri Lehecka se sera battu jusqu’au bout mais cela n’a pas été suffi­sant pour écarter un Jannik Sinner toujours aussi précis que lors de ses sorties précédentes.

En rempor­tant Miami après Indian Wells, l’Italien réalisé le fameux « sunshine double ». Il est le 9ème joueur de l’his­toire à réaliser cette perfor­mance et rejoint donc un team très pres­ti­gieux composé Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006, 2017), Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016) et donc Jannik Sinner (2026).

📊 Jannik Sinner 🇮🇹 est devenu le 8e joueur à réaliser le Sunshine Double, le premier depuis Roger Federer il y a 9 ans :

🇺🇸 Jim Courier : 1991

🇺🇸 Michael Chang : 1992

🇺🇸 Pete Sampras : 1994

🇨🇱 Marcelo Rios : 1998

🇺🇸 Andre Agassi : 2001

🇨🇭 Roger Federer : 2005, 2006, 2017

🇷🇸… pic.twitter.com/X5RSKLt2Mu — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 29, 2026

L’Italien remporte aussi le 26ème titre de sa carrière pour 37 finales. Les statis­tiques commencent à être presque uniques dans certain domaine et c’est loin d’être terminé.

Maintenant, il va un peu se reposer avant d’aller à Monte‐Carlo un site qu’il connait bien puis­qu’il s’y entraine souvent. Il aura à coeur de bien faire puis­qu’il n’a jamais remporté le titre, pire, il n’a jamais atteint la finale. Une anomalie qu’il va vouloir réparer d’au­tant que le Rolex Monte Carlo Masters est une « annexe » du tournoi de Rome…