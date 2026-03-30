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Jannik Sinner n’est jamais rassasié !

Par
Jean Muller
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L’invite surprise de cette finale Jiri Lehecka se sera battu jusqu’au bout mais cela n’a pas été suffi­sant pour écarter un Jannik Sinner toujours aussi précis que lors de ses sorties précédentes. 

En rempor­tant Miami après Indian Wells, l’Italien réalisé le fameux « sunshine double ». Il est le 9ème joueur de l’his­toire à réaliser cette perfor­mance et rejoint donc un team très pres­ti­gieux composé Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006, 2017), Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016) et donc Jannik Sinner (2026).

L’Italien remporte aussi le 26ème titre de sa carrière pour 37 finales. Les statis­tiques commencent à être presque uniques dans certain domaine et c’est loin d’être terminé.

Maintenant, il va un peu se reposer avant d’aller à Monte‐Carlo un site qu’il connait bien puis­qu’il s’y entraine souvent. Il aura à coeur de bien faire puis­qu’il n’a jamais remporté le titre, pire, il n’a jamais atteint la finale. Une anomalie qu’il va vouloir réparer d’au­tant que le Rolex Monte Carlo Masters est une « annexe » du tournoi de Rome…

Publié le lundi 30 mars 2026 à 07:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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