De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire contre Alex Michelsen et sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finales du Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner a été inter­rogé sur sa lutte avec Carlos Alcaraz pour lma fameuse place de numéro 1 mondial.

Et si l’Italien a comme souvent fait preuve d’hu­mi­lité, il a malgré tout lâché une petite phrase loin d’être anodine à propos de son duel à distance avec l’Espagnol.

« Je connais tous les scéna­rios possibles, mais en même temps, la terre battue est très impré­vi­sible et le jeu sur cette surface dépend de nombreux facteurs : de la façon dont on commence, de la façon dont on se sent. Mais quoi qu’il arrive, je ne peux qu’y gagner car, même si je perds plus tôt que prévu, j’obtiendrai quand même de nouveaux points. Je n’ai rien à défendre (avant le tournoi de Rome, ndlr). Comme il est numéro un et moi numéro deux, nous savons que la seule façon de nous affronter, c’est en finale, et qu’il y a beau­coup de matchs diffi­ciles avant cela. Perdre, cela peut arriver à tout moment. Je joue du mieux que je peux, le clas­se­ment ne peut être qu’une consé­quence de mon jeu. »