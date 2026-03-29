Dans des propos relayés par Ubitennis à Miami, où il va affronter Jiri Lehecka (22e mondial) en finale pour tenter de réaliser le « Sunshine Double », Jannik Sinner a évoqué la course à la première place mondiale avec son grand rival, Carlos Alcaraz.

Question : « L’année dernière, Alcaraz a clai­re­ment affiché son objectif de rede­venir n° 1. Était‐ce votre objectif en début d’année ? Et à ce stade de la saison, vous avez de grandes oppor­tu­nités car vous n’avez pas joué l’année dernière (de février à mai en raison de sa suspen­sion) : y pensez‐vous et cela influence‐t‐il votre atti­tude ?«

JANNIK SINNER : « Je pense que le clas­se­ment est une consé­quence de la façon dont on joue. Je sais quelles oppor­tu­nités j’ai et où j’en suis, mais ce qui compte pour moi, c’est d’essayer de donner le meilleur de moi‐même à chaque grand tournoi, surtout dans les tour­nois du Grand Chelem et les Masters 1000. Je connais les scéna­rios, j’en suis très conscient, mais tout peut changer en un seul tournoi, c’est comme ça que fonc­tionne le tennis. Il faudra aussi voir comment nous réagi­rons tous les deux à partir de Rome, car là‐bas, nous avons tous les deux pris beau­coup de points. Je suis heureux d’être dans cette posi­tion, mais comme je l’ai dit, ce n’est qu’une consé­quence de la façon dont je jouerai, dont il jouera et dont les autres joueront. »