Dans des propos relayés par Ubitennis à Miami, où il va affronter Jiri Lehecka (22e mondial) en finale pour tenter de réaliser le « Sunshine Double », Jannik Sinner a évoqué la course à la première place mondiale avec son grand rival, Carlos Alcaraz.
Question : « L’année dernière, Alcaraz a clairement affiché son objectif de redevenir n° 1. Était‐ce votre objectif en début d’année ? Et à ce stade de la saison, vous avez de grandes opportunités car vous n’avez pas joué l’année dernière (de février à mai en raison de sa suspension) : y pensez‐vous et cela influence‐t‐il votre attitude ?«
JANNIK SINNER : « Je pense que le classement est une conséquence de la façon dont on joue. Je sais quelles opportunités j’ai et où j’en suis, mais ce qui compte pour moi, c’est d’essayer de donner le meilleur de moi‐même à chaque grand tournoi, surtout dans les tournois du Grand Chelem et les Masters 1000. Je connais les scénarios, j’en suis très conscient, mais tout peut changer en un seul tournoi, c’est comme ça que fonctionne le tennis. Il faudra aussi voir comment nous réagirons tous les deux à partir de Rome, car là‐bas, nous avons tous les deux pris beaucoup de points. Je suis heureux d’être dans cette position, mais comme je l’ai dit, ce n’est qu’une conséquence de la façon dont je jouerai, dont il jouera et dont les autres joueront. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 13:27