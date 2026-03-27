« Jannik Sinner et moi contre Coello et Tapia (numéro 1 mondiaux) au padel ? On gagne, sans aucun doute », décla­rait avec humour Carlos Alcaraz en marge de sa présence au Miami Premier Padel P1, suite à son élimi­na­tion du Masters de la même ville.

Des propos qui ont été rapportés à Jannik Sinner après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales. Et visi­ble­ment, l’Italien semble beau­coup moins confiant que son grand rival.

« Quant à savoir si Carlos et moi sommes imbat­tables en padel ? S’il le dit… mais je pense qu’il va devoir courir et jouer pour nous deux. Je ne suis pas très bon au padel, mais on sait tous de quoi Carlos est capable dans tous les sports. Il joue bien au golf, il joue bien au padel aussi, et c’est un excellent joueur de tennis. Si on parle de ski, je peux m’en charger pour nous deux », a déclaré Sinner en confé­rence de presse après sa victoire face à Frances Tiafoe en Floride.