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Jannik Sinner répond à Carlos Alcaraz : « S’il le dit… »

Par
Thomas S
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« Jannik Sinner et moi contre Coello et Tapia (numéro 1 mondiaux) au padel ? On gagne, sans aucun doute », décla­rait avec humour Carlos Alcaraz en marge de sa présence au Miami Premier Padel P1, suite à son élimi­na­tion du Masters de la même ville. 

Des propos qui ont été rapportés à Jannik Sinner après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales. Et visi­ble­ment, l’Italien semble beau­coup moins confiant que son grand rival. 

« Quant à savoir si Carlos et moi sommes imbat­tables en padel ? S’il le dit… mais je pense qu’il va devoir courir et jouer pour nous deux. Je ne suis pas très bon au padel, mais on sait tous de quoi Carlos est capable dans tous les sports. Il joue bien au golf, il joue bien au padel aussi, et c’est un excellent joueur de tennis. Si on parle de ski, je peux m’en charger pour nous deux », a déclaré Sinner en confé­rence de presse après sa victoire face à Frances Tiafoe en Floride. 

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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