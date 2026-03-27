« Jannik Sinner et moi contre Coello et Tapia (numéro 1 mondiaux) au padel ? On gagne, sans aucun doute », déclarait avec humour Carlos Alcaraz en marge de sa présence au Miami Premier Padel P1, suite à son élimination du Masters de la même ville.
Des propos qui ont été rapportés à Jannik Sinner après sa qualification pour les demi‐finales. Et visiblement, l’Italien semble beaucoup moins confiant que son grand rival.
« Quant à savoir si Carlos et moi sommes imbattables en padel ? S’il le dit… mais je pense qu’il va devoir courir et jouer pour nous deux. Je ne suis pas très bon au padel, mais on sait tous de quoi Carlos est capable dans tous les sports. Il joue bien au golf, il joue bien au padel aussi, et c’est un excellent joueur de tennis. Si on parle de ski, je peux m’en charger pour nous deux », a déclaré Sinner en conférence de presse après sa victoire face à Frances Tiafoe en Floride.
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 18:18