Huitième homme à réaliser le Sunshine Double (doublé Indian Wells‐Miami la même année), Jannik Sinner a écrit une ligne d’histoire supplémentaire en devenant le seul joueur à gagner ces deux tournois consécutivement sans concéder le moindre set.
Alors est‐il plus difficile de gagner un Grand Chelem ou réaliser le Sunshine Double ? La question a été posée à l’Italien en conférence de presse.
« C’est difficile à dire. Je ne veux pas vraiment comparer. Les deux sont très difficiles. Mais les Grands Chelems sont un peu différents. C’est en trois sets gagnants et sur deux semaines complètes. Beaucoup de choses peuvent changer d’un jour à l’autre. On peut se réveiller sans se sentir bien, et le corps peut ne pas répondre comme on veut. Mais ici aussi, physiquement c’est dur, parce que quand on va loin à Indian Wells, on arrive ici un peu fatigué. Mais la motivation est très élevée, parce qu’on vient avec beaucoup de confiance. Mais je ne veux pas comparer », a répondu le numéro 2 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le lundi 30 mars 2026 à 18:29