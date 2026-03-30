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Jannik Sinner : « S’il est plus diffi­cile de gagner un Grand Chelem ou de réussir le Sunshine Double ? Je ne veux pas comparer mais… »

Par
Baptiste Mulatier
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Huitième homme à réaliser le Sunshine Double (doublé Indian Wells‐Miami la même année), Jannik Sinner a écrit une ligne d’his­toire supplé­men­taire en deve­nant le seul joueur à gagner ces deux tour­nois consé­cu­ti­ve­ment sans concéder le moindre set. 

Alors est‐il plus diffi­cile de gagner un Grand Chelem ou réaliser le Sunshine Double ? La ques­tion a été posée à l’Italien en confé­rence de presse. 

« C’est diffi­cile à dire. Je ne veux pas vrai­ment comparer. Les deux sont très diffi­ciles. Mais les Grands Chelems sont un peu diffé­rents. C’est en trois sets gagnants et sur deux semaines complètes. Beaucoup de choses peuvent changer d’un jour à l’autre. On peut se réveiller sans se sentir bien, et le corps peut ne pas répondre comme on veut. Mais ici aussi, physi­que­ment c’est dur, parce que quand on va loin à Indian Wells, on arrive ici un peu fatigué. Mais la moti­va­tion est très élevée, parce qu’on vient avec beau­coup de confiance. Mais je ne veux pas comparer », a répondu le numéro 2 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le lundi 30 mars 2026 à 18:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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