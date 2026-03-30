Huitième homme à réaliser le Sunshine Double (doublé Indian Wells‐Miami la même année), Jannik Sinner a écrit une ligne d’his­toire supplé­men­taire en deve­nant le seul joueur à gagner ces deux tour­nois consé­cu­ti­ve­ment sans concéder le moindre set.

Alors est‐il plus diffi­cile de gagner un Grand Chelem ou réaliser le Sunshine Double ? La ques­tion a été posée à l’Italien en confé­rence de presse.

« C’est diffi­cile à dire. Je ne veux pas vrai­ment comparer. Les deux sont très diffi­ciles. Mais les Grands Chelems sont un peu diffé­rents. C’est en trois sets gagnants et sur deux semaines complètes. Beaucoup de choses peuvent changer d’un jour à l’autre. On peut se réveiller sans se sentir bien, et le corps peut ne pas répondre comme on veut. Mais ici aussi, physi­que­ment c’est dur, parce que quand on va loin à Indian Wells, on arrive ici un peu fatigué. Mais la moti­va­tion est très élevée, parce qu’on vient avec beau­coup de confiance. Mais je ne veux pas comparer », a répondu le numéro 2 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.