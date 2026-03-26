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Jannik Sinner sur l’idée de battre des records : « Certaines statis­tiques ne sont tout simple­ment pas pertinentes »

Par
Jean Muller
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La mode des statis­tiques et des records peut nous induire en erreur. C’est un peu ce que dit Jannik quand on lui parle de sa série de matchs gagnés en deux sets ou des diffé­rents records qu’il peut battre à l’avenir. Comme il le précise, c’est pas très important…

« Je l’ai déjà dit, je joue pour moi‐même. Je suis évidem­ment très heureux d’être là où j’en suis. Je sais tout ce que je sacrifie, y compris ma vie en dehors du tennis, pour être la meilleure version possible de moi‐même, et c’est tout. Et certaines statis­tiques, elles ne sont tout simple­ment pas perti­nentes. Gagner des sets ne veut rien dire. Il faut gagner le match. Et oui, ils vont toujours sortir des records du passé. Mais j’essaie de faire mon truc » 

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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