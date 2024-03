Vainqueur d’un bon Christopher O’Connell, ce mardi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, a été inter­rogé sur l’im­por­tance de son co‐entraîneur aux côtés de Darren Cahill, son compa­triote Simone Vagnozzi, ancien 161e mondial.

« Je pense que dans l’en­semble, d’un point de vue tech­nique et tactique, c’est l’un des meilleurs entraî­neurs au monde, parce qu’il n’a pas de règle stricte selon laquelle il faut jouer de telle ou telle manière, mais il voit le joueur et il essaie de s’adapter à sa façon de jouer. Je pense que c’est quelque chose de très, très rare à voir, parce qu’il m’a regardé jouer, nous avons changé le revers un peu, aussi tech­ni­que­ment, parce qu’il a dit : ‘Regarde, si tu fais comme ça, ça pour­rait mieux marcher pour toi’. Et puis vous échangez tous les éléments ensemble, et vous trouvez la bonne façon de faire. Je pense donc que ce qu’il fait de mieux, c’est qu’il comprend mon point de vue et que nous trou­vons la bonne solu­tion pour y parvenir. »