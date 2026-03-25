Arthur Fils est épatant.

Depuis son retour de bles­sure après quasi­ment huit mois d’ab­sence à cause d’une frac­ture de fatigue au niveau du dos, le Français, qui a perdu plus de 5kg pendant cette période d’in­dis­po­ni­bi­lité, dégage une impres­sion de puis­sance et de faci­lité, comme s’il avait eu ce fameux déclic pour prétendre riva­liser avec les tous meilleurs joueurs du monde.

De nouveau qualifié pour les quarts de finale sur le Masters 1000 de Miami, quelques jours après avoir atteint le même stade à Indian Wells, celui qui s’était incliné en finale de l’ATP 500 de Doha en février dernier contre Carlos Alcaraz impres­sionne bon nombre d’ob­ser­va­teurs, à commencer par notre confrère, Benoît Maylin, qui adore ce qu’il voit du Français sur le court.

Mais telle­ment.

J’suis même pas étonné.

Il est au dessus.

Si tu mets pas un Top 10 contre Arthur Fils en 2026, ça passe pas.

11 victoires pour 0 défaite.

Et y’en aura pas avant une poten­tielle finale.



Oui, Arthur me fait rêver.

Et pas seule­ment pour un M1000.



✊ pic.twitter.com/oQjOUK5qix — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 24, 2026

« Mais telle­ment. J’suis même pas étonné. Il est au dessus. Si tu mets pas un Top 10 contre Arthur Fils en 2026, ça passe pas. 11 victoires pour 0 défaite. Et y’en aura pas avant une poten­tielle finale. Oui, Arthur me fait rêver. Et pas seule­ment pour un M1000. »

Pour rappel, Arthur Fils affron­tera cette nuit (pas avant 1h30) Tommy Paul pour une place dans le dernier carré.