Arthur Fils est épatant.
Depuis son retour de blessure après quasiment huit mois d’absence à cause d’une fracture de fatigue au niveau du dos, le Français, qui a perdu plus de 5kg pendant cette période d’indisponibilité, dégage une impression de puissance et de facilité, comme s’il avait eu ce fameux déclic pour prétendre rivaliser avec les tous meilleurs joueurs du monde.
De nouveau qualifié pour les quarts de finale sur le Masters 1000 de Miami, quelques jours après avoir atteint le même stade à Indian Wells, celui qui s’était incliné en finale de l’ATP 500 de Doha en février dernier contre Carlos Alcaraz impressionne bon nombre d’observateurs, à commencer par notre confrère, Benoît Maylin, qui adore ce qu’il voit du Français sur le court.
Mais tellement.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 24, 2026
J’suis même pas étonné.
Il est au dessus.
Si tu mets pas un Top 10 contre Arthur Fils en 2026, ça passe pas.
11 victoires pour 0 défaite.
Et y’en aura pas avant une potentielle finale.
Oui, Arthur me fait rêver.
Et pas seulement pour un M1000.
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« Mais tellement. J’suis même pas étonné. Il est au dessus. Si tu mets pas un Top 10 contre Arthur Fils en 2026, ça passe pas. 11 victoires pour 0 défaite. Et y’en aura pas avant une potentielle finale. Oui, Arthur me fait rêver. Et pas seulement pour un M1000. »
Pour rappel, Arthur Fils affrontera cette nuit (pas avant 1h30) Tommy Paul pour une place dans le dernier carré.
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 16:13