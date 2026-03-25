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« Je ne suis même pas étonné par Arthur Fils. Il est au dessus. Si tu ne mets pas un Top 10 contre lui en 2026, ça passe pas. Oui, Arthur me fait rêver. Et pas seule­ment pour un Masters 1000 », lance Benoît Maylin

Par
Thomas S
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Arthur Fils est épatant. 

Depuis son retour de bles­sure après quasi­ment huit mois d’ab­sence à cause d’une frac­ture de fatigue au niveau du dos, le Français, qui a perdu plus de 5kg pendant cette période d’in­dis­po­ni­bi­lité, dégage une impres­sion de puis­sance et de faci­lité, comme s’il avait eu ce fameux déclic pour prétendre riva­liser avec les tous meilleurs joueurs du monde.

De nouveau qualifié pour les quarts de finale sur le Masters 1000 de Miami, quelques jours après avoir atteint le même stade à Indian Wells, celui qui s’était incliné en finale de l’ATP 500 de Doha en février dernier contre Carlos Alcaraz impres­sionne bon nombre d’ob­ser­va­teurs, à commencer par notre confrère, Benoît Maylin, qui adore ce qu’il voit du Français sur le court. 

« Mais telle­ment. J’suis même pas étonné. Il est au dessus. Si tu mets pas un Top 10 contre Arthur Fils en 2026, ça passe pas. 11 victoires pour 0 défaite. Et y’en aura pas avant une poten­tielle finale. Oui, Arthur me fait rêver. Et pas seule­ment pour un M1000. »

Pour rappel, Arthur Fils affron­tera cette nuit (pas avant 1h30) Tommy Paul pour une place dans le dernier carré. 

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 16:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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