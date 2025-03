Bien que battue, Jessica avait l’im­pres­sion d’avoir presque tout tentée pour faire vaciller Aryna. Mais comme elle l’a expliqué en confé­rence de presse, la Biélorusse a vrai­ment évolué dans son jeu.

« J’ai toujours l’im­pres­sion qu’il y a d’autres filles que j’ai jouées qui frappent plus fort, mais je pense juste qu’elle a surtout un service qui peut faire à tout moment la diffé­rence. De plus son « siwing » s’est beau­coup amélioré, et surtout pelle a ajouté plus de slice, des amor­ties. Tout le monde parle de son style de jeu agressif, ce qui est certain, mais elle a toujours eu cette capa­cité à mélanger d’autres éléments qui rend son jeu agressif encore plus efficace »